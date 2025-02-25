سياسة
3 دقيقة قراءة
توافق روسي-إيراني على استقرار سوريا.. وعراقجي: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن
استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي.
توافق روسي-إيراني على استقرار سوريا.. وعراقجي: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في طهران / صورة: AA
25 فبراير 2025

وقال عراقجي في أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "لن تكون هناك إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة بيننا وبين الولايات المتحدة بشأن الملف النووي ما دامت سياسة الضغوط القصوى مفروضة بهذه الطريقة" على إيران.

وذكر عراقجي أنه بحث مع لافروف قضايا إقليمية ودولية، على رأسها فلسطين ولبنان وسوريا، وأضاف: "وجهات نظرنا بشأن سوريا متقاربة جداً، وإيران تدعم إرساء الاستقرار والسلام في سوريا".

وأكد رفض بلاده التام للخطة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين قسراً من غزة، مشيراً إلى أن منظمة التعاون الإسلامي ستجتمع قريباً بشأن هذه القضية.

من جانبه، ذكر لافروف أن التجارة مع إيران تتطور رغم جميع العقوبات، مبيناً أن التجارة الثنائية ارتفعت بنسبة 13% العام الماضي، وأكد أن العقوبات أحادية الجانب غير مقبولة، لافتاً إلى أن روسيا ستواصل العمل مع إيران لتقليل التأثير السلبي لهذه العقوبات في الاقتصاد.

وبشأن الوضع بسوريا، قال لافروف إن موسكو تتفق مع إيران على ضرورة تعزيز الجهود لضمان الاستقرار والسلام على المدى الطويل في البلاد.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لتهدئة الوضع في سوريا وضمان عدم تشكيله تهديداً لحقوق الشعب السوري والدول المجاورة، وفي هذا السياق، تشكل وحدة الأراضي السورية أهمية كبيرة، ومن غير المقبول على الإطلاق ومن الخطير للغاية أن يجري دفع أجزاء من البلاد نحو الانفصال".

وتطرق لافروف إلى الوضع في فلسطين، معرباً عن قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أعرب لافروف عن تقديره لنهج إيران المتوازن بشأنها، مبيناً أنه أطلع الجانب الإيراني على نتائج المشاورات مع الجانب الأمريكي.

والاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يدعو إلى "إنهاء سريع للصراع وإحلال سلام دائم" بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us