وأكد أردوغان، خلال الاتصال، أن الصداقة والتضامن بين البلدين يزدادان قوة، وأن تركيا تتمنى تشكيل حكومة جديدة في صربيا في أقرب وقت ممكن والحفاظ على السلام والاستقرار.

وشدد الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل تطوير العلاقات الثنائية مع الحكومة الجديدة التي سيجري تشكيلها في صربيا.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده أن الجهود المشتركة لزيادة مجالات التعاون بين البلدين، وبخاصة في مجال الصناعات الدفاعية ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب.

وتمنى الرئيس أردوغان الشفاء العاجل لفوتشيتش إثر الحادث الذي تعرض له بسيارته الرسمية في 8 فبراير/شباط الحالي.

من جانبه، قدم فوجيتش التهنئة لأردوغان بمناسبة عيد ميلاده، الذي يصادف 26 فبراير/شباط.