وقُتل شخصان على الأقل جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ليل الثلاثاء، مقراً لوحدة عسكرية جنوب غربي دمشق، وفق ما أفاد به مرصد حقوقي سوري، قال إن الضربات التي استهدفت المقر الواقع في منطقة الكسوة "تسببت في مقتل شخصين على الأقل"، من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.

وأكد الجيش الإسرائيلي قصفه أهدافاً عسكرية تحوي أسلحة في جنوب البلاد، وقال في بيان الأربعاء: "هاجمنا أهدافاً عسكرية في جنوب سوريا بما في ذلك مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية"، وأضاف: "وجود وسائل وقوات عسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديداً لمواطني إسرائيل.. وسنواصل العمل لإزالة ذلك".

وأفاد مراسل الأناضول بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق ومنطقة إزرع بدرعا بأربع غارات جوية على الأقل. وأضاف أن الغارات استهدفت مستودع أسلحة في الكسوة، وتسببت في اندلاع حريق في مكان الهجوم.

ونقلت وكالة رويترز عن مراسلين وسكان، سماعهم دوي انفجارات وطائرات تحلِّق على ارتفاع منخفض في دمشق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

في المقابل أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سلاح الجو استهدف مناطق في سوريا، وقالت القناة 14 العبرية إن الجيش الإسرائيلي يغير على قواعد عسكرية كانت تخدم الجيش السوري سابقاً، ويدمر وسائل قتالية في دمشق.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن تسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، وإن أي تمركز لقوات في المنطقة العازلة "سيجري الرد عليه بالنيران"، على حد تعبيره. وأضاف أن سلاح الجو يهاجم بقوة جنوب سوريا "كجزء من السياسة الجديدة التي حددتها تل أبيب لنزع السلاح".

في سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن توغل للقوات الإسرائيلية إلى الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.

تأتي هذه التطورات الميدانية في ختام مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، الذي كان أهم مخرجاته المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وأكد وحدة أراضي البلاد ورفض تجزئتها.

وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، شدد المجتمعون على "إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، ورفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف العدوان والانتهاكات". وأدان المؤتمر توغل إسرائيل في أراضي سوريا، مطالباً بانسحابها فوراً.