وأكدت الحركة موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مراحله، مشيرةً إلى أنه جرى التوافق على اتفاق بشأن حل تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة.

واختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، زيارته القاهرة، حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام عبري، بأن هناك اتفاقاً مبدئياً بين إسرائيل وحماس على تسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين قبل الموعد المحدد سلفاً الخميس المقبل.

وبموجب الاتفاق فقد كان من المقرر أن تكون المفاوضات حول آلية تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار قد استكملت، ولكن إسرائيل تتلكأ بالدخول في هذه المفاوضات.

وتنص المرحلة الثانية على إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وتبادل أسرى ومحتجزين.

والأحد، قالت هيئة البث العبرية إن إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى لمدة 42 يوماً أي إلى ما بعد شهر رمضان.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.