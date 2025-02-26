سياسة
3 دقيقة قراءة
أمريكا وأوكرانيا تتفقان على إبرام صفقة المعادن النادرة.. ما أبرز بنودها؟
توصّلت أوكرانيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول بنود صفقة المعادن النادرة، مقابل تخلّي الأخيرة عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار، وفق ما أعلن إعلام أمريكي أمس الثلاثاء.
أمريكا وأوكرانيا تتفقان على إبرام صفقة المعادن النادرة.. ما أبرز بنودها؟
زيلينسكي يزور واشنطن لتوقيع صفقة المعادن النادرة / صورة: AFP
26 فبراير 2025

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن مسودة الاتفاق "لا تحدد أي ضمانات أمنية أمريكية، ولا تذكر استمرار تدفق الأسلحة، لكنها تقول إن الولايات المتحدة تريد أن تكون أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة".

وأشار المصدران إلى أن شحنات الأسلحة المستقبلية لا تزال قيد المناقشة بين واشنطن وكييف.

من جهتها، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، وذلك بعد أن تخلت واشنطن عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق إيرادات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال هذه الموارد.

وحسب الصحيفة، فإن النسخة النهائية لاتفاقية المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وكييف لا تتضمن أي إشارة إلى "ضمانات أمنية" أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يزور واشنطن، الجمعة المقبل، لتوقيع "صفقة كبيرة للغاية".

يأتي ذلك بعد أيام من "حرب كلامية" بين الرئيسين، وصف فيها ترمب زيلينسكي بأنه "دكتاتور لا يتمتع بشعبية"، فيما قال الرئيس الأوكراني إن نظيره الأوكراني وقع في "فقاعة تضليل".

وأشار ترمب، الذي وصف اتفاق المعادن بأنه يهدف لسداد قيمة مساعدات لكييف بمليارات الدولارات، إلى الحاجة إلى شكل من أشكال قوات حفظ السلام في أوكرانيا حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وكانت دول أوروبية قد أعربت في وقت سابق عن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا. وقال ترمب الاثنين، إن موسكو ستقبل نشر مثل هذه القوات لكن الكرملين نفى ذلك أمس الثلاثاء.

بنود الاتفاق

وذكرت مصادر مطلعة أن مسودة الاتفاق تنص على إنشاء الولايات المتحدة وأوكرانيا صندوق استثمار لإعادة الإعمار، وإعادة استثمار الإيرادات من الموارد الأوكرانية مثل المعادن والهيدروكربونات وغيرها من المواد القابلة للاستخراج.

ويدعو مشروع الاتفاق إلى دفع 50% من عائدات أوكرانيا من الموارد القابلة للاستخراج، بما في ذلك المعادن والنفط والغاز، إلى الصندوق المزمع إنشاؤه.

وتنص الصفقة المقترحة على أن الإسهامات في الصندوق من حكومة أوكرانيا ستستمر حتى تبلغ 500 مليار دولار.

ولدى سؤاله عما ستحصل عليه أوكرانيا مقابل صفقة المعادن، أشار ترمب إلى ما قال إنه مبلغ 350 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة بالفعل "والكثير من... المعدات العسكرية والحق في مواصلة القتال".

ووفقاً لبيانات رسمية، تمتلك أوكرانيا رواسب 22 من أصل 34 معدناً يصنفها الاتحاد الأوروبي معادن "بالغة الأهمية"، فيما تمثل احتياطيات أوكرانيا من الغرافيت، المكون الرئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، 20% من الموارد العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us