سياسة
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مصرع 18 شخصاً بحادث حافلة شرق العاصمة التايلاندية بانكوك
لقي 18 شخصاً مصرعهم في حادث حافلة وقع شرق بانكوك يوم الثلاثاء، نتيجة تعطّل المكابح، وفقاً لما أعلنته الشرطة التايلاندية.
مصرع 18 شخصاً بحادث حافلة شرق العاصمة التايلاندية بانكوك
انتشال الضحايا من حافلة مقلوبة، بعد أن فقدت السيطرة عليها وسقطت في حفرة في أثناء رحلتها / صورة: Reuters
26 فبراير 2025

وأفادت الشرطة بأن الحافلة المكوّنة من طابقين كانت تقلّ 49 شخصاً، معظمهم أعضاء في المجلس البلدي المحلي، عندما انحرفت عن الطريق في أثناء نزولها على طريق منحدر في مقاطعة براشين بوري شرقي العاصمة.

وأشار الملازم في الشرطة سيواباس فوريباتشايبونتشو إلى أنه عُثر على 17 جثة في موقع الحادث، بينما توفي شخص آخر في المستشفى. وأضاف أن السائق أفاد بأن مكابح الحافلة تعطلت في أثناء نزولها على الطريق المنحدر.

وتشهد تايلاند حوادث مرورية متكررة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ضعف البنية التحتية، نقص تدابير السلامة في المركبات، وعدم التزام السائقين قوانين المرور. وتسجل سنوياً نحو 20 ألف حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق، أي بمعدل يزيد على 50 شخصاً يومياً، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2023.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع حادث مأساوي آخر عندما اندلعت النيران في حافلة تقل أطفالاً تايلانديين في أثناء رحلتهم المدرسية على طريق سريع في ضواحي بانكوك، ما أسفر عن وفاة 23 شخصاً في واحدة من أسوأ حوادث المرور في البلاد خلال العقد الأخير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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