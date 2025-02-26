سياسة
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والدة طفل فلسطيني قُتِل في أمريكا تؤكد أن القاتل استهدف ابنها على الهوية
أكدت حنان والدة طفل فلسطيني-أمريكي قُتل في حادث طعن عام 2023، أن المهاجم استهدفهما لأنهما مسلمان.
والدة طفل فلسطيني قُتِل في أمريكا تؤكد أن القاتل استهدف ابنها على الهوية
الطفل الفلسطيني-الأمريكي وديع الفيومي / صورة: MIDAS
26 فبراير 2025

وبدأت أمس الثلاثاء محاكمة في قضية قتل الطفل الفلسطيني-الأمريكي وديع الفيومي ذي 6 السنوات، في ولاية إلينوي، في حادث طعن وصفته السلطات بأنه جريمة كراهية.

وقالت حنان في شهادتها، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الجاني "قال لي: أنت مسلمة يجب أن تموتي". وقدم مايكل فيتزجيرالد المدعي العام بمقاطعة ويل تسجيلا لمكالمة حنان لخدمة الطوارئ 911 في المحاكمة.

وحسبما أوردت قناة سي.بي.إس شيكاغو، قالت الأم في التسجيل "المالك يريد قتلي أنا وطفلي... أنا في الحمام أنتظركم".

لم يدلِ جوبا بأي تصريح أمس الثلاثاء. وقال ممثلو الادعاء إن الطفل وديع تعرّض للطعن 26 مرة في حادث وصفته السلطات بـ"جريمة كراهية".

وتعد هذه القضية واحدة من أولى وأشد جرائم الكراهية التي وقعت في الولايات المتحدة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من تصاعد مشاعر الاسلاموفوبيا في ظل هذه الأحداث.

وتعد هذه الحادثة من بين العديد من الحوادث الأخرى التي أثارت القلق في الولايات المتحدة بشأن التحيّز ضد العرب، والتي تضمنت محاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات في تكساس، وطعن رجل فلسطيني-أمريكي في الولاية نفسها، فضلاً عن ضرب مسلم في نيويورك، وهجوم عنيف على متظاهرين داعمين للفلسطينيين في كاليفورنيا.

كما شملت الحوادث إطلاق نار في فلوريدا على إسرائيليين اثنين بعدما ظنَّ المشتبه به أنهما فلسطينيان، وكذلك إطلاق نار في فيرمونت على ثلاثة طلاب فلسطينيين أمريكيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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