سياسة
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أكبر هجوم منذ بداية العام.. روسيا تعلن إسقاط 128 مسيّرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، تدمير 128 طائرة مسيّرة أوكرانية، كانت حاولت مهاجمة مناطق عدة في البلاد خلال الليلة الماضية.
أكبر هجوم منذ بداية العام.. روسيا تعلن إسقاط 128 مسيّرة أوكرانية
رجال الإطفاء يعملون في موقع غارة روسية بطائرة من دون طيار، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، في منطقة كييف، أوكرانيا، 26 فبراير/شباط 2025. / صورة: Reuters
26 فبراير 2025

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة في عدة مناطق روسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه أُسقطت 83 طائرة فوق كراسنودار، وطائرة واحدة في بريانسك وأخرى في كورسك، بالإضافة إلى 30 طائرة في أجواء شبه جزيرة القرم، و8 طائرات فوق بحر آزوف، و5 طائرات في البحر الأسود.

من جهته، قال حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، في منشور على منصة تليغرام، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة المدنيين باستخدام الطائرات المسيّرة. وأضاف أن ثلاثة مبانٍ تضررت وفقاً للتقارير الأولية، من دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتعد هذه الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة الأكثر كثافة منذ بداية العام الحالي. وكان قد أُعلن في 24 يناير/كانون الثاني الماضي عن تدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفذ روسيا هجوماً عسكرياً ضد أوكرانيا، مشروطةً بانسحاب كييف من أي محاولات للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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