وجددت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، إدانتها مذبحة خوجالي التي نفّذتها قوات من الجيش الأرميني ضد مدنيين أذربيجانيين في منطقة خوجالي بإقليم قره باغ الأذربيجاني في 26 فبراير/شباط 1992.

وقالت الخارجية، بمناسبة الذكرى الـ33 للمذبحة: " لا نزال نشعر بآلام إخواننا الـ613 الذين قُتلوا في خوجالي، فضلاً عن المصابين والجرحى والمختفين والأسرى الأذربيجانيين".

وأعربت الخارجية عن تعازي تركيا للشعب الأذربيجاني في مَن فقدوا أرواحهم في المذبحة.

وفي 26 فبراير/شباط 1992 ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وراح ضحية المجزرة نحو 613 مدنياً، منهم 106 نساء و63 طفلاً، و70 مسناً، فيما أُصيب 487 بجروح بالغة، فضلاً عن وقوع ألف و275 أسيراً، 150 منهم مصيرهم مجهول حتى اليوم.