قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، إن رئيس كازاخستان قاسم كوميرت توكاييف أجرى اتصالاً هاتفياً بأردوغان هنّأه فيه بمناسبة عيد ميلاده.

وبحث الرئيسان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.

وفي وقت سابق، اتصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالرئيس أردوغان وهنّأه أيضاً بهذه المناسبة.

وأفادت دائرة الاتصال بأنه جرى خلال المكالمة الهاتفية مناقشة العلاقات التركية-الأذربيجانية، إضافةً إلى قضايا إقليمية وعالمية.

في السياق، تحدث الرئيس أردوغان أيضاً مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في اتصال هاتفي جرت خلاله مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

كما استغل ميتسوتاكيس الفرصة لتهنئة الرئيس أردوغان بمناسبة عيد ميلاده.

كما أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مباحثات هاتفية مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف، وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

كما تخللت الاتصال الهاتفي تهنئة ميرضيايف للرئيس أردوغان بذكرى ميلاده الحادية والسبعين الموافقة 26 فبراير/شباط الجاري.

في السياق ذاته، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن محمد بن زايد هنَّأ الرئيس أردوغان بعيد ميلاده خلال المكالمة الهاتفية.

يُذكر أن الرئيس التركي وُلد في 26 فبراير/شباط 1954 في إسطنبول.