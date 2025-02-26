سياسة
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أردوغان يجري اتصالات مع قادة دول لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة، حيث ناقش خلالها العلاقات الثنائية بين تركيا ودولهم، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
أردوغان يجري اتصالات مع قادة دول لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
26 فبراير 2025

وتحدث الرئيس أردوغان مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وخلال هذه الاتصالات، جرت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وهذه الدول، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

كما استغل القادة الفرصة لتهنئة الرئيس أردوغان بمناسبة عيد ميلاده.

كما أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، أن أردوغان وميلوني أجريا مباحثات هاتفية، ولم يذكر البيان تفاصيل حول فحوى الاتصال الهاتفي.

وفي السياق ذاته، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان هنأ محمد بن زايد، بعيد ميلاده خلال المكالمة الهاتفية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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