وأكدت دائرة الاتصال أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، مشيرةً إلى أن الخبر يحاول خلق تصور خاطئ تماماً بأن تركيا تخوض حرباً "ضد الأكراد في سوريا".

وأوضحت دائرة الاتصال، في بيان، أن تركيا تولي أهمية كبيرة لسلامة الأراضي السورية وحياة الشعب السوري بكل مكوناته العرقية والدينية، مشددةً على أن تركيا تتبنى نهجاً شاملاً يراعي جميع الفئات في سوريا.

وأضافت أن تركيا تستضيف ملايين السوريين، بمن في ذلك الأكراد الذين تعرضوا للاضطهاد خلال فترة حكم نظام البعث، حيث جرى تجاهل هوياتهم وسلب حقوق المواطنة منهم.

كما شدد البيان على أن "الآلاف من السوريين من أصل كردي الذين يعيشون في تركيا اليوم هم المؤشر الأكثر وضوحاً على سياسات تركيا الشاملة والموجهة نحو الشعب".

وأكد البيان أن تركيا لا تستهدف أي مجموعة عرقية أو مدنيين في عملياتها ضد الإرهاب، مشيرةً إلى أن الهدف الوحيد لتركيا هو مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في المنطقة، مثل "PKK/YPG" و"داعش".

وأشارت إلى أن عمليات تركيا شمالي سوريا تجري وفق القانون الدولي، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.

كما نوه البيان إلى أن تركيا تُظهر حساسية كبيرة في حماية النساء والأطفال من النزاعات المسلحة، إذ جرى التخطيط للعمليات بعناية فائقة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، مع الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

وأشار إلى أن تقارير دولية وثَّقت استخدام "PKK/YPG" الأطفال جنوداً والنساء دروعاً بشرية، مؤكدةً أن تركيا تسعى إلى منع هذه الانتهاكات وضمان أمن السكان.

وأكدت دائرة الاتصال أن تركيا تدعم بقوة جهود الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت بعد انهيار نظام البعث، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية التي تشمل جميع مكونات الشعب السوري.

وأشارت إلى أن مستقبل سوريا يجب أن يتشكل من خلال حكم شامل وسلمي يضمن حقوق جميع المجموعات العرقية والدينية بصفتهم مواطنين متساوين.

وحذرت من أن أكبر تهديد لهذه الجهود يتمثل في وجود "PKK/YPG" الإرهابي، الذي يعمل على تقويض وحدة سوريا واستقرارها من خلال التمييز العرقي ومحاولة إنشاء إدارة غير قانونية عبر الإرهاب، مما يعرِّض أمن المنطقة بأكملها للخطر.

وأشار البيان إلى أن وجود تركيا في سوريا يتماشى مع أهداف التحالف الدولي الذي يهدف إلى إنهاء التهديد الذي تشكّله التنظيمات الإرهابية، خصوصاً "داعش".

وأكدت أن تركيا كانت واحدة من أكثر الدول فاعلية في مكافحة "داعش"، حيث حيَّدت عشرات الآلاف من الإرهابيين وجعلت المنطقة أكثر أماناً. كما قدمت تركيا الحماية لآلاف المدنيين الفارين من عنف "داعش" ودعمت الجهود الإنسانية في المنطقة.

واختتمت دائرة الاتصال بيانها بدعوة BBC إلى "تبني نهج صحفي موضوعي ومتعدد الأوجه بدلاً من نشر أخبار أحادية الجانب ومضلِّلة".