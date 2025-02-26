وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تَسلّم في وقت مبكر اليوم جثث الأسرى الأربعة من الصليب الأحمر الدولي في كرم أبو سالم.

وكان الصليب الأحمر نقل الجثث من خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد نقلها من خلال معبر كرم أبو سالم. وتمت عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة في خان يونس جنوب القطاع دون مراسم وبعيداً عن وسائل الإعلام.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الخميس، تسلم توابيت تضم جثث 4 أسرى. وأضاف المكتب في بيان، أن الجهات المختصة بدأت عملية تشخيص أولية للجثث للتأكد من هويات أصحابها.

وتجري في خان يونس استعدادات لاستقبال عدد من الأسرى المتوقع الإفراج عنهم الليلة ليتوجهوا إلى قطاع غزة.

في سياق متصل، استقبل مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله 37 أسيراً محرراً من بين 42 جرى إطلاق سراحهم ضمن دفعة أولى، بعد وصولهم برفقة حافلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من سجن عوفر، بالإضافة إلى خمسة أسرى مقدسيين وصلوا إلى منازلهم في مدينة القدس وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انطلقت في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتشمل ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوماً، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً، أحياءً وأمواتاً، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية بالفعل عن 25 محتجزاً حيّاً و4 جثامين عبر 7 دفعات، في مقابل إفراج إسرائيل عن 1135 أسيراً فلسطينياً، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقل، السبت الماضي، إطلاق سراح نحو 620 أسيراً فلسطينياً كان من المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة، رغم وفاء "حماس" بالتزاماتها ضمن الاتفاق.

لكن، مساء الثلاثاء، أعلنت "حماس" خلال زيارة وفدها إلى القاهرة التوصل إلى حل لإنهاء تأخير الإفراج، موضحة أن الأسرى الفلسطينيين المتبقين من الدفعة السابعة (620 أسيراً) سيجري إطلاق سراحهم بالتزامن مع تسليم الجثامين الإسرائيلية الأربعة بالدفعة الثامنة، إضافةً إلى ما يقابل الدفعة الأخيرة من النساء والأطفال الفلسطينيين، دون تحديد رقم حتى الآن.

وتقدر تل أبيب وجود 62 محتجزاً إسرائيلياً بغزة (أحياء وأموات)، وتحتجز آلاف من الفلسطينيين في سجونها وترتكب بحقهم تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ويأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/شباط الجاري.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حرباً على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.