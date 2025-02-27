وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنّ كوريا الشمالية "مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة، Bybit".

والجمعة، أعلن المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة "بايبت" بن تشو على منصة إكس، أنّ "نحو 400 ألف إيثريوم" سُرقت خلال العملية.

من جانبه، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنّ منظمة كورية شمالية تدعى "ترايدر ترايتر" (TraderTrait or) ومعروفة أيضاً باسم "مجموعة لازاروس" تقف وراء السرقة.

واشتهرت مجموعة لازاروس قبل نحو عقد من الزمن، عندما اتُهمت باختراق شركة الإنتاج الأمريكية سوني بيكتشرز إنترتينمنت، في هجوم انتقامي بعد إصدار فيلم "المقابلة" الذي سخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويعود برنامج الحرب السيبرانية في كوريا الشمالية إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي على الأقل. وبحسب تقرير صادر عن الجيش الأمريكي في عام 2020، فإنّ وحدة الحرب السيبرانية في كوريا الشمالية، "المكتب 121"، تضم ستة آلاف عضو يعملون أيضاً من الخارج، وخصوصاً من بيلاروس والصين والهند وماليزيا وروسيا.