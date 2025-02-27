سياسة
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الأمم المتحدة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتعمّدة بحق فلسطينيي غزة والضفة
أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الانتهاكات الإسرائيلية المتعمّدة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى جانب مندوبين آخرين بمجلس حقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل فيها.
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتعمّدة بحق فلسطينيي غزة والضفة
الأمم المتحدة / صورة: AP
27 فبراير 2025

جاء ذلك في تقرير قدّمه المسؤول الأممي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما إسرائيل.

وقال تورك، في كلمته خلال الدورة الـ58 للمجلس: "لا شيء يبرر الطريقة المروعة التي أجرت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، والتي انتهكت القانون الدولي بصورة مستمرة".

وأضاف: "مستوى الدمار في غزة هائل.. من المنازل إلى المستشفيات إلى المدارس... القيود التي فرضتها إسرائيل تسببت في كارثة إنسانية".

ودعا إلى التحقيق في جميع الانتهاكات، غير أنه أثار شكوكاً حول إرادة القضاء الإسرائيلي تحقيق المساءلة الكاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال التقرير إن المكتب لم يتلق رداً من إسرائيل على طلبه الوصول الكامل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت.

بدوره، اتهم المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، فضلاً عن حرمان قطاع غزة من المساعدات. كما أدان بشدة عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مندوبة جنوب إفريقيا فرانكي برونوين ليفي، إن "قائمة الأهوال التي لا توصف التي ارتكبت ضد الفلسطينيين غير مسبوقة".

وأيد الاتحاد الأوروبي دعوة التقرير إلى إجراء تحقيق مستقل، وأدان التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما جددت دول عربية، منها السعودية والكويت والعراق، دعواتها إلى إنهاء الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وسَّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمالي الضفة، وخصوصاً في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفاً 64 شهيداً، وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، ودماراً واسعاً.

وتُحذر السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية تأتي "في إطار مخطط حكومة نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلاناً رسمياً لوفاة حل الدولتين".

يأتي توسيع العمليات العسكرية شمالي الضفة الغربية بعد تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 926 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفاً و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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