وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أمس الأربعاء، عقد اجتماع بين وفدين روسي وأمريكي في إسطنبول اليوم الخميس.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة أن الاجتماع سيعنى بمناقشة استئناف عمل السفارات الروسية والأمريكية، مع التركيز على معالجة القضايا التي تراكمت خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في 12 فبراير/شباط 2025 عن التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للبدء في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، استضافت العاصمة السعودية الرياض في 18 فبراير/شباط محادثات روسية-أمريكية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء النزاع في أوكرانيا.