سياسة
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رابطة آسيان تمنح تركيا وألمانيا صفة "مراقب"
اتفق وزراء دفاع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، على منح تركيا وألمانيا صفة "مراقب" خلال فترة 2024-2027.
رابطة آسيان تمنح تركيا وألمانيا صفة "مراقب"
وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، في اجتماع آسيان / صورة: AA
27 فبراير 2025

جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، بعد اجتماع وزراء دفاع آسيان الخميس، بحسب وكالة الأنباء "برناما".

وأشار نور الدين إلى أن طلبات تركيا وألمانيا قد رُفضها سابقاً بعض الدول الأعضاء في آسيان.

وأضاف أنه خلال فترة رئاسة بلاده للرابطة أصبحت جميع الدول الأعضاء متفقة على قبول تركيا وألمانيا "مراقبَين".

ورابطة آسيان منظمة اقتصادية تضمّ 10 دول: تايلاند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وبروناي وكمبوديا وميانمار وفيتنام ولاوس، تأسست في 8 أغسطس/آب 1967 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتجمع "آسيان" أكثر من 650 مليون نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 3 تريليونات دولار، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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