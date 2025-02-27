سياسة
2 دقيقة قراءة
زعيم PKK الإرهابي المسجون عبد الله أوجلان يدعو إلى حل التنظيم
دعا زعيم تنظيم PKK الإرهابي عبد الله أوجلان اليوم الخميس، جميع المجموعات إلى إلقاء أسلحتها وحل التنظيم الإرهابي نفسه، وحث على إنهاء حملته الإرهابية التي استمرت أكثر من 40 عاماً.
زعيم PKK الإرهابي المسجون عبد الله أوجلان يدعو إلى حل التنظيم
زعيم تنظيم PKK الإرهابي المسجون عبد الله أوجلان يدعو إلى حل التنظيم / صورة: TRT World
27 فبراير 2025

وفي رسالة من السجن قال أوجلان: "على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، وعلى PKK حل نفسه".

وأضاف زعيم تنظيم PKK الإرهابي المسجون أوجلان في رسالته، أن "الدعوة التي أطلقها دولت بهجلي، إلى جانب الإرادة التي عبر عنها السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان)، والاستجابات الإيجابية من الأحزاب السياسية الأخرى تجاه الدعوة المعروفة، خلقت بيئة أدعو فيها إلى إلقاء السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة".

وتابع: "... على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، وعلى PKK حل نفسه".

من جانبه علّق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي أفكان آلا على دعوة زعيم تنظيم PKK الإرهابي المسجون عبد الله أوجلان تنظيمه إلى "إلقاء السلاح وحل نفسه" قائلاً: سننظر في النتيجة، وإذا استجاب التنظيم الإرهابي لهذه الدعوة وألقى السلاح وحلّ نفسه، فإن تركيا ستتحرر من قيودها".

وفي حملته الإرهابية التي استمرت 40 عاماً، تسبب تنظيم PKK الإرهابي الذي تصنّفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إرهابياً، في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، منهم نساء وأطفال ومسنّون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us