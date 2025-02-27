وفي رسالة من السجن قال أوجلان: "على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، وعلى PKK حل نفسه".

وأضاف زعيم تنظيم PKK الإرهابي المسجون أوجلان في رسالته، أن "الدعوة التي أطلقها دولت بهجلي، إلى جانب الإرادة التي عبر عنها السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان)، والاستجابات الإيجابية من الأحزاب السياسية الأخرى تجاه الدعوة المعروفة، خلقت بيئة أدعو فيها إلى إلقاء السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة".

وتابع: "... على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، وعلى PKK حل نفسه".

من جانبه علّق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي أفكان آلا على دعوة زعيم تنظيم PKK الإرهابي المسجون عبد الله أوجلان تنظيمه إلى "إلقاء السلاح وحل نفسه" قائلاً: سننظر في النتيجة، وإذا استجاب التنظيم الإرهابي لهذه الدعوة وألقى السلاح وحلّ نفسه، فإن تركيا ستتحرر من قيودها".

وفي حملته الإرهابية التي استمرت 40 عاماً، تسبب تنظيم PKK الإرهابي الذي تصنّفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إرهابياً، في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، منهم نساء وأطفال ومسنّون.