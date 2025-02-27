سياسة
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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي من أنقرة: التعاون مع تركيا يصب في مصلحة الشعبين
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن التعاون المتعدد الأوجه مع تركيا يصب في مصلحة شعبَي البلدين.
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي من أنقرة: التعاون مع تركيا يصب في مصلحة الشعبين
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في مؤتمر صحفي مشترك، في أنقرة / صورة: AA
27 فبراير 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في العاصمة أنقرة.

وأوضحت ماتفيينكو أن موسكو وأنقرة توصلتا مؤخراً إلى اتفاق لجعل الحوار البرلماني أكثر نشاطاً، وأنه يُتعامل بشكل مثمر مع القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضافت أنه اتُّفق مع قورتولموش على نقل العلاقات إلى "مستوى مختلف"، وبناء العمل على مبادئ مثل الفائدة المتبادلة والاحترام وتوازن المصالح.

وأشارت إلى مناقشة جميع مجالات العلاقات الثنائية بما في ذلك الأمن وحجم التجارة الثنائية الذي يزداد توسعاً من خلال استخدام العملات المحلية وتطوير آليات الدفع التجاري بين البلدين.

وأعربت ماتفيينكو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن امتنانها لجهوده وخطواته في سبيل حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وبشأن القضية الفلسطينية قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إن موسكو مثل أنقرة تؤيد حل الدولتين لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وبخصوص الوضع في سوريا ذكرت أن الحكومة الجديدة في دمشق تمر بمرحلة صعبة، مؤكدة أن موسكو تؤيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وأضافت ماتفيينكو أن الحوار مع الحكومة الجديدة السورية مستمر، وأنهم يواصلون لقاء المسؤولين الأتراك بشأن سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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