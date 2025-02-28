سياسة
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ترمب يؤكد أن اتفاق المعادن مع أوكرانيا أساس العلاقات المستدامة مع واشنطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن اتفاقية المعادن النادرة المرتقب توقيعها بين بلاده وأوكرانيا، ستشكل أساساً لعلاقات مستدامة بين البلدين في المستقبل.
ترمب يؤكد أن اتفاق المعادن مع أوكرانيا أساس العلاقات المستدامة مع واشنطن
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. / صورة: AA
28 فبراير 2025

جاء ذلك في تصريحات بالبيت الأبيض مساء أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأوضح أنه بحث مع ستارمر مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتاً أن بلاده هي "أكثر من أنفق المال لمساعدة كييف في الحرب".

وأضاف ترمب أن اتفاقية المعادن النادرة المرتقب توقيعها بين بلاده وأوكرانيا، ستشكل أساساً لعلاقات مستدامة بين البلدين في المستقبل.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيساعد الأوكرانيين في إعادة إعمار بلادهم المدمرة، وتشجيع الرفاه طويل الأمد.

ولفت إلى أنه من المنتظر أن يوقع اتفاق المعادن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته الولايات المتحدة الجمعة.

ورداً على سؤال حول وصفه زيلينسكي بـ"الدكتاتور"، قال ترمب: "أكن له فائق الاحترام، وقدمنا له الكثير من الأسلحة، ما جعلهم يحاربون بشكل جيد".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن دعم بلاده الكامل لجهود إحلال السلام في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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