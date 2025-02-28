سياسة
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بارزاني يرحّب بدعوة زعيم PKK الإرهابي لإلقاء السلاح ويشيد بجهود أردوغان
رحب زعيم إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، بدعوة زعيم تنظيم PKK الإرهابي عبد الله أوجلان لإلقاء التنظيم السلاح وحل نفسه، معرباً عن شكره لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، من أجل تحقيق السلام في المنطقة.
بارزاني يرحّب بدعوة زعيم PKK الإرهابي لإلقاء السلاح ويشيد بجهود أردوغان
بارزاني يشكر الرئيس أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية التي عملت من أجل السلام برؤية واضحة منذ بداية حكمها / صورة: AA
28 فبراير 2025

ودعا بارزاني في بيان صادر عن رئاسة الإقليم، تنظيم PKK الإرهابي إلى التزام رسالة أوجلان وتنفيذها.

وأعرب عن أمله في أن تفتح هذه الدعوة الطريق للسلام، قائلاً: "بهذه الطريقة فقط (الديمقراطية) يمكن تحقيق نتائج ونجاحات أفضل، وليس بالسلاح والعنف". وأكّد استعدادهم للعب أي دور لإنجاح هذه العملية.

وتقدّم بارزاني بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان و"حكومة حزب العدالة والتنمية التي عملت من أجل السلام برؤية واضحة منذ بداية حكمها".

وأضاف: "نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة ناجحة للسلام والحل بمشاركة وتضامن الأطراف الأخرى في تركيا وأن يسود السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة بأكملها".

وأمس الخميس، دعا أوجلان، المسجون مدى الحياة في تركيا، إلى حل جميع المجموعات التابعة لتنظيم PKK وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 عاماً، وذلك في رسالة له باللغتين التركية والكردية، تلاها وفد حزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي في مؤتمر صحفي بإسطنبول، عقب زيارته لأوجلان في سجنه بجزيرة إمرلي.

وفي حملته الإرهابية التي استمرت 40 عاماً، تسبب تنظيم PKK الإرهابي الذي تصنّفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إرهابياً، في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، منهم نساء وأطفال ومسنّون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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