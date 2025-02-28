سياسة
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وزراء دفاع سابقون يدعون لمحاسبة ترمب بشأن إقالة كبار القادة العسكريين
وجّه 5 من وزراء الدفاع الأمريكيين السابقين، رسالة إلى الكونغرس يطالبونه فيها بعقد جلسات استماع فورية بشأن إقالة الرئيس دونالد ترمب رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدداً من كبار القادة العسكريين الآخرين.
وزراء دفاع سابقون يدعون لمحاسبة ترمب بشأن إقالة كبار القادة العسكريين
ترمب يقيل قادة عسكريين / صورة: AFP
28 فبراير 2025

وحثّ الوزراء السابقون (ويليام بيري، وليون بانيتا، وتشاك هيغل، وجيم ماتيس، ولويد أوستن)، الكونغرس على محاسبة ترمب على إقالته "المتهورة" للمسؤولين العسكريين، وناشدوه عدم الموافقة على ترشيحات جديدة لوزارة الدفاع "البنتاغون" قبل تبرير إقالة العسكريين.

وأوضحوا أن "الإقالات أثارت أسئلة مقلقة حول رغبة الإدارة في تسييس الجيش وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس"، مشيرين إلى أنه "لم تكن للإقالات مبررات حقيقية لأن عديداً من الضباط رشّحهم ترمب لمناصب سابقة".

وجاء في الرسالة أيضاً أن العسكريين المُقالين لديهم مسيرات مهنية مثالية، بما في ذلك الخبرات العملياتية والقتالية.

وأضافت "نحن، مثل عديد من الأمريكيين، بمن في ذلك عديد من الجنود، نستنتج أن هؤلاء القادة أُقيلوا لأسباب حزبية بحتة"، مضيفة: "نحن لا نطلب من أعضاء الكونغرس أن يجاملونا، بل نطلب منهم أداء عملهم".

وفي أواخر الأسبوع الماضي أقال ترمب الجنرال بالقوات الجوية سي كيو براون جونيور من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتلا ذلك إقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث للأدميرال ليزا فرانشيتي رئيس العمليات البحرية، والجنرال جيم سلايف نائب رئيس أركان القوات الجوية، والمستشارين القانونيين العامين للخدمات العسكرية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لاثنين من مراسليها لشؤون الدفاع والأمن القومي، أن "عملية التطهير التي أطاح فيها الرئيس بضابط ذي رتبة رفيعة و5 مسؤولين كبار آخرين وجميعهم من وزارة الدفاع (البنتاغون)، دفعت المؤسسة العسكرية نحو المجهول".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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