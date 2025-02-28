سياسة
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واشنطن: اجتماع وفدي أمريكا وروسيا في إسطنبول حقق خطوات لاستقرار البلدين
أعلنت واشنطن أن اجتماع الوفدين الأمريكي والروسي في إسطنبول الخميس لمناقشة استئناف عمل سفارتيهما المتبادلة لدى البلدين، خلص عبر حوار بناء إلى تحديد خطوات أولية ملموسة لتحقيق الاستقرار في عمليات البعثات الدبلوماسية.
واشنطن: اجتماع وفدي أمريكا وروسيا في إسطنبول حقق خطوات لاستقرار البلدين
الخارجية الأمريكية. / صورة: AA
28 فبراير 2025

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، حول الاجتماع الذي عقد بين وفدين أمريكي وروسي في مقر القنصلية الأمريكية بإسطنبول لمناقشة إعادة عمل سفارتي البلدين في إطار تطبيع العلاقات.

وذكر البيان أن وفدي البلدين اجتمعا في إسطنبول يوم 27 فبراير/شباط في إطار الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف لبدء محادثات حول القضايا التي تؤثر في عمل البعثات الدبلوماسية المتبادلة.

وترأست الوفد الأمريكي نائبة مستشار وزارة الخارجية لشؤون روسيا وأوروبا الوسطى سوناتا كولتر، بينما ترأس الوفد الروسي مدير قسم شمال الأطلسي في وزارة الخارجية ألكسندر دارشييف، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن الوفد الأمريكي أعرب عن قلقه بشأن إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والخدمات المقدمة بموجب التعاقدات، والحاجة إلى مستوى مستمر ومستدام من الموظفين للحضور في الخدمة في السفارة الأمريكية بموسكو.

وقال: "من خلال حوار بناء، حددت الأطراف خطوات أولية ملموسة نحو استقرار عمل بعثاتنا الدبلوماسية في المناطق ذات الصلة، واتفقت كولتر ودارتشييف على عقد اجتماع في المستقبل القريب سيجري تحديد موعده ومكانه لاحقاً لمناقشة القضايا ذاتها مع ممثلي الوفد الذين سيجري تحديدهم".​​​​​​​

وكان أول اللقاءات بين الوفدين جرى في 18 فبراير/شباط في العاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود إعادة العلاقات الثنائية ووقف الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن مؤخراً أنه سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية قريباً بهدف إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

من جهتها، أكدت تركيا مراراً استعدادها لتقديم كل الدعم لجهود السلام، بما في ذلك استضافة هذه المحادثات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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