جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال منتدى الإعلام التركي-الإفريقي الذي تنظمه دائرة الاتصال في إسطنبول، ويستمر يوماً واحداً.

وقال ألطون إن قناة "TRT عربي" تمارس الصحافة الصحيحة والمحايدة في 8 دول إفريقية مهمة، لإيصال الحقيقة إلى الرأي العام الدولي.

ولفت إلى أن القناة الدولية التركية الناطقة بالإنجليزية "TRT World"، تواصل أنشطتها لتكون محفزاً للتغيير الإيجابي في مجال الإعلام والاتصالات، وهي تولي أهمية خاصة لإفريقيا من خلال تخصيص مكتب خاص لشؤون القارة.

وشدد على أن وكالة الأناضول بدورها قدمت مساهمة كبيرة في تدريب 377 إعلامياً إفريقياً من خلال تنظيم أكثر من 20 دورة في السنوات الأخيرة.

علاوة على ذلك، وقعت وكالة الأناضول اتفاقيات تعاون مع وكالة أنباء نيجيريا (NAN)، ووكالة أنباء زيمبابوي (New Ziana)، ووكالة الأنباء الجزائرية (APS)، وفق ما أفاد ألطون.

وأشار ألطون إلى أن الأناضول تعمل على تكثيف التعاون مع الجانب الإفريقي يوماً بعد يوم.

وقال: "نعمل بكل قوة من خلال رئاسة دائرة الاتصال، وTRT، ووكالة الأناضول، لمواجهة البث الإعلامي الدولي الذي يقدم صورة نمطية وإقصائية وقائمة على الأحكام المسبقة فيما يتعلق بدول وشعوب القارة الإفريقية".

وأردف: "من خلال هذا الكفاح، نركز على تاريخ إفريقيا وثقافتها وقيمها، وخاصة قصص الإنسان، في مسعى لتقويض الروايات الاستبعادية التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية".

ويشهد المنتدى عقد جلسات تحمل عناوين: "مناقشات حول تعزيز منظومة الإعلام والاتصال في العلاقات التركية-الإفريقية"، و"الدبلوماسية العامة والاتصال الاستراتيجي: فرص التعاون في إطار رؤية مشتركة" و"تدفق المعلومات الدقيقة واستراتيجيات مكافحة التضليل في العلاقات الإعلامية التركية-الإفريقية".