سياسة
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بينهما ضابط.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل عسكريين في معارك شمال قطاع غزة
قُتل عسكريان إسرائيليان، أحدهما ضابط برتبة نقيب، وأصيب آخران بجروح خطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة مساء أمس الاثنين.
بينهما ضابط.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل عسكريين في معارك شمال قطاع غزة
جنود إسرائيليون في اجتياح بري لأحياء بقطاع غزة. / صورة: AA (AA) / TRT World
7 يناير 2025

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "قُتل النقيب إيتان يسرائيل شيكنازي (24 عاماً) من عيلي (مستوطنة وسط الضفة الغربية المحتلة) نائب قائد سرية في الكتيبة 932 لواء ناحال، في معركة بشمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "في المعركة التي سقط فيها النقيب شيكنازي قُتل جندي آخر أُبلغَت عائلته به، ولم يُنشَر اسمه بعد، وسيُنشَر لاحقاً".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك أصيب جنديان من الكتيبة 932 لواء ناحال بجروح خطيرة في الحادث".

وأفاد الجيش بأنه "جرى إجلاء الجنديين المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وجرى إبلاغ أسرتيهما"، ولم يذكر أي تفاصيل حول ملابسات مقتل الضابط والجندي وإصابة الجنديين الآخرين.​​​​​​​

وبذلك ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 826 ضابطاً وجندياً منذ بداية الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 392 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وبلغت حصيلة المصابين 5578 ضابطاً وجندياً، من ضمنهم 2529 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفق آخر معطيات جيش الاحتلال المنشورة مساء أمس الاثنين على موقعه الرسمي.

وبدعمٍ أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلّفت نحو 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

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