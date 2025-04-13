

واستهدفت طائرات الاحتلال مبنى الاستقبال في المستشفى بصاروخين، ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كلي، وتضرر أقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية، حيث اشتعلت فيها النيران.

وذكرت مصادر طبية أن القصف أدى إلى خروج المستشفى من الخدمة بشكل كامل، مما حال دون استقباله الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقال المدير الطبي للمستشفى الدكتور فضل نعيم إنه حاول التواصل مع جهات دولية لإغاثة المشفى قبل قصفه، لكن بلا استجابة، وأضاف: ”الاحتلال تجرأ على المستشفيات لأن العالم خذلنا، وهو ما شجعه على تدميرها وقصفها بشكل متكرر".

ووفقاً لشهود عيان، كان جيش الاحتلال قد هدد المستشفى بالقصف قبل تنفيذ الهجوم، ما دفع عشرات الجرحى والمرضى إلى مغادرته قسراً، وافترشوا الشوارع المحيطة في ظل أجواء برد قارس.

ووصف مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، الأحد، استهداف إسرائيل للمستشفى المعمداني بالمدينة بـ"الجريمة الإنسانية ضمن مسلسل الإبادة المتواصل بحق الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أنه "بعد إخراج الاحتلال مستشفى المعمداني عن الخدمة يوصل رسالة بأنه لا مكان آمن في القطاع".

وفي سياق متصل، استشهد وأصيب عدد من المواطنين منذ فجر اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة جراء إطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة جباليا البلد شمال القطاع.

وفي آخر مجزرة ارتكبها الاحتلال، استشهد 9 وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية كانوا يستقلونها غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت السيارة بشكل مباشر بأكثر من صاروخ، مشيرة إلى أنه سبق هذه الغارة سلسلة غارات إسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة دير البلح والمناطق الغربية لمدينة خان يونس.



وفي قصف لطائرات الاحتلال على مدرستي سعد بن معاذ شرق حي التفاح، والدحيان في منطقة الشيخ رضوان، اللتين تؤويان نازحين، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون.

كما سُجلت غارة جوية على منطقة المواصي الساحلية بعدة صواريخ قبيل فجر اليوم الأحد استهدفت خيمة تؤوي نازحين ومنزلاً مأهولاً بالسكان، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وأفادت مصادر طبية باستشهاد محمد الدرباشي مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في المخيم الغربي للمدينة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– سيطرتها على مسيرتين إسرائيليتين من طراز "كواد كابتر" خلال تنفيذهما مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة مروعة جديدة بقصف مستشفى المعمداني بمدينة غزة، الذي يضم مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية".



وأشار في بيان إلى أن هذا الاستهداف ليس الأول، إذ سبق أن ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة داخل المستشفى ذاته خلال حرب الإبادة المستمرة، وراح ضحيتها مئات المدنيين، واليوم يُعيد الاحتلال المشهد الدموي نفسه، في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية والإنسانية التي تُحرّم استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية.

وأضاف المكتب أن الاحتلال دمّر عمداً 34 مستشفى وأخرجها من الخدمة، ضمن خطة ممنهجة لتدمير ما تبقى من النظام الصحي في غزة، إلى جانب استهداف عشرات المراكز والمؤسسات الصحية، في انتهاك واضح لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.

وأدان المكتب الإعلامي هذه "الجريمة النكراء القذرة"، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المتورطة في الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، كامل المسؤولية عنها. وطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بإدانة الجريمة، والتحرك العاجل لوضع حد لهذا الإرهاب المنظّم، والعمل فوراً على حماية ما تبقى من المرافق الصحية في القطاع.

بدورها، قالت حركة حماس إن قصف المستشفى وتدمير أقسامه وتشريد المرضى والجرحى يشكل "جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي". وأكدت الحركة، في بيان، أن هذه الجريمة الوحشية تعكس مجدداً طبيعة هذا الكيان الإجرامي الخارج عن كل القوانين والأعراف، الذي يتحرك بغطاء وتواطؤ أمريكي، وسط تعطيل شامل لأدوات المحاسبة الدولية.

وتساءلت الحركة عن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية وعلى رأسها مجلس الأمن، إزاء الجرائم غير المسبوقة التي تشمل قصف المستشفيات، وارتكاب المجازر بداخلها، والتنكيل بالمرضى وتشريدهم. كما حمّلت الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جريمة الاحتلال في مستشفى المعمداني، داعية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، إلى تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وإنهاء الإبادة المستمرة.

وأكدت الحركة أن الشعوب العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذا الاستفراد الإجرامي بالشعب الفلسطيني في غزة، عبر تصعيد الحراك الجماهيري والضغط بكل الوسائل لوقف المجازر.

واعتبرت فلسطين، في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الأحد، أن قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى المعمداني في مدينة غزة هو "أبشع أشكال الإبادة والتهجير"، منددة بـ"تقاعس المجتمع الدولي". وقالت الخارجية الفلسطينية إن "تدمير الاحتلال مستشفى المعمداني أبشع أشكال الإبادة والتهجير في ظل تقاعس دولي مريب".

وأضافت أن "استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية أبشع مظاهر الإبادة، واستهتار صارخ بالمجتمع الدولي والمبادئ والقوانين الإنسانية". وأكدت أن هذا الاستهداف "يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستكمال تدمير جميع مقومات الحياة في القطاع وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية تمهيداً لإجبار المواطنين على الهجرة بالقوة العسكرية".

يُذكر أن مستشفى المعمداني سبق أن شهد واحدة من أبشع المجازر خلال حرب الإبادة الحالية، عندما قصفه الاحتلال في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في أثناء وجود مئات النازحين والمرضى داخله، ما أسفر عن استشهاد 471 فلسطينياً وإصابة المئات. وأثار ذلك القصف حينها موجة غضب عالمية واسعة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ، ومطالبات بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

ويقع مستشفى المعمداني شمال حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، ويُعد من أقدم مستشفيات المدينة، إذ تأسس عام 1882. وقد أصبح المستشفى من أهم المراكز الطبية في شمال غزة، بعد الدمار الكبير الذي لحق بمجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 18 شهراً.

ويستقبل المستشفى يومياً عشرات المصابين نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استؤنفت في 18 مارس/آذار الماضي، ضمن حرب الإبادة المتواصلة بدعم أمريكي مطلق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل ارتكاب مجازر دموية في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وفق إحصائيات رسمية.