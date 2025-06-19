جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من نظيره المصري بدر عبد العاطي، حسب بيان للخارجية العراقية.

وقالت الوزارة، إنه جرى خلال الاتصال "بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، ولا سيما التغيرات التي طرأت على مجرى الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".

وبصفة العراق رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، دعا حسين إلى "عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) المقرر في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل".

وأوضحت الخارجية العراقية أن هذا الاجتماع يهدف لـ"تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتسارعة، ومواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولة".

والاثنين، أدانت 21 دولة عربية وإسلامية، بينها مصر والعراق، الهجمات الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى تهدئة إقليمية ونزع الأسلحة النووية "من دون انتقائية"، وفق بيان مشترك.

وتلقى حسين، أمس الأربعاء أيضاً، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني أيمن الصفدي، وفق بيان ثان للخارجية العراقية. وتناولا "العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما ينجم عنه من تهديدات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط".

وأكدا "رفضهما لأي تصعيد جديد، وضرورة العمل المشترك لاحتواء الأزمة ومنع توسّعها".

وبحث حسين والصفدي "التحضيرات الجارية للمشاركة في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول مطلع الأسبوع المقبل"، مشددين على "أهمية تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تبني موقف إسلامي موحّد إزاء التصعيد الخطير".

كما "جرت مناقشة مقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية على هامش أعمال المؤتمر، لبحث سبل التحرك العربي الجماعي لوقف التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها".

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، بينما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعا خلالها طهران إلى الاستسلام من دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.