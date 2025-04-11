وأفادت مصادر طبية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، إذ استشهد 8 فلسطينيين بقصف جوي استهدف منزلاً.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "نُقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس 10 شهداء بينهم 7 أطفال من عائلة واحدة إثر استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة لمنزل عائلة الفرا في حي المحطة وسط خان يونس في جنوب قطاع غزة".

وفي شمال القطاع، استشهد فلسطينيان آخران إثر غارة استهدفت تجمعاً لمدنيين في منطقة العطاطرة شمالي مدينة بيت لاهيا.

القطاع من دون كهرباء أو غاز

وأمس الخميس، رفض القاضي بالمحكمة العليا الإسرائيلية أليكس شتاين، بشكل قاطع، التماساً قدّمته عائلات عدد من المحتجزين يطالب الحكومة بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء، مؤكداً أن المسألة ليست خاضعة للمراجعة القضائية، وتقع بالكامل ضمن صلاحيات القيادة السياسية.

وقال القاضي: "إسرائيل ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء".

وفي 9 مارس/آذار الماضي، أوقفت إسرائيل، تزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، واستئنافها حرب الإبادة على القطاع.

من جانبه، أوضح نائب رئيس المحكمة القاضي نوعام سولبرغ، أن مجرّد النظر في الالتماس ينطوي على خطر الإيحاء بأن القضية قابلة للنقاش القانوني.

بدوره، أبدى وزير الطاقة إيلي كوهين، سعادته حيال رفض المحكمة العليا الالتماس، قائلاً عبر منصة إكس: "سعيد بأن الالتماس الذي طالب بإجباري على إعادة الكهرباء رُفض فوراً".

وادعى كوهين، أنه "فقط استمرار الضغط المتزايد على حماس يساعد في إعادة المختطفين، وسيضمن ألّا تكون حماس في غزة في اليوم التالي (للحرب)".

تفشي المجاعة

ويأتي تصعيد جيش الاحتلال، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني في القطاع مع فرض إسرائيل حصاراً مطبقاً عليه.

وفي هذا السياق، أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان أمس الخميس، أن "قطاع غزة دخل مرحلة متقدمة من المجاعة بعد نفاد الأغلبية الساحقة من مخزونات الغذاء والمساعدات الطبية والوقود ومواد النظافة، وتوقف عمل المخابز وكثير من المطابخ المجتمعية".

وطالبت الشبكة، السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، وتَحمُّل جميع الأطراف مسؤولياتها تجاه هذه "الكارثة غير المسبوقة".

وفي بيانها، طالبت الشبكة "بتدخل دولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفتح معابر قطاع غزة كافة، وضمان وجود ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية والإغاثية".

وشدّدت على أن ذلك يأتي "في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مريب، إذ خالفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية التزاماتها الدولية كقوة احتلال، إدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وطالبت الشبكة، بمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "الإبادة الجماعية" و"استخدام التجويع سلاح حرب".

وأكدت "ضرورة وقف جميع الإمدادات العسكرية للحكومة الإسرائيلية وجيشها، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووقف مرور شحنات الأسلحة عبر مواني ومطارات وأراضي الدول الأخرى".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومطلع مارس/آذار الماضي الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.