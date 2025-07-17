جاء ذلك بمنشور على منصة إكس، الأربعاء، بعد مباحثات أجراها مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سعدت كثيراً باستضافة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بلادنا".

وأضاف: "مثلما أكد السيد آل نهيان، فإننا نعمل على تعزيز تعاوننا وتضامننا في جميع المجالات، وتوطيد أواصر الأخوّة بيننا".

وتابع: "عازمون على العمل بتناسق تام مع الإمارات في جميع المجالات، ولا سيما مبادرات التنمية والاستثمارات، والارتقاء بالعلاقات القوية بين البلدين إلى مستويات أعلى".

والأربعاء، أجرى بن زايد زيارة إلى أنقرة استمرت يوماً، وشهدت توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات.

كما احتضنت أنقرة، على هامش الزيارة، الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات برئاسة أردوغان وبن زايد.



