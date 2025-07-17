تركيا
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أردوغان: نعمل مع الإمارات على تعزيز التعاون وتوطيد أواصر الأخوّة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تعمل مع دولة الإمارات على تعزيز تعاونهما وتضامنهما في جميع المجالات، و"توطيد أواصر الأخوّة".
أردوغان: نعمل مع الإمارات على تعزيز التعاون وتوطيد أواصر الأخوّة
أردوغان يستضيف محمد بن زايد في أنقرة ويشيد بالعلاقات الأخوية بين البلدين / TRT Balkan
17 يوليو 2025

جاء ذلك بمنشور على منصة إكس، الأربعاء، بعد مباحثات أجراها مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سعدت كثيراً باستضافة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بلادنا".

وأضاف: "مثلما أكد السيد آل نهيان، فإننا نعمل على تعزيز تعاوننا وتضامننا في جميع المجالات، وتوطيد أواصر الأخوّة بيننا".

وتابع: "عازمون على العمل بتناسق تام مع الإمارات في جميع المجالات، ولا سيما مبادرات التنمية والاستثمارات، والارتقاء بالعلاقات القوية بين البلدين إلى مستويات أعلى".

والأربعاء، أجرى بن زايد زيارة إلى أنقرة استمرت يوماً، وشهدت توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات.

كما احتضنت أنقرة، على هامش الزيارة، الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات برئاسة أردوغان وبن زايد.


مصدر:TRT Arabi
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