قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل دعم سوريا من أجل إرساء الاستقرار في البلد الجار، كما لفت إلى أنه سيناقش مع زعماء الدول بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع سبل وقف الإبادة الإسرائيلية بغزة.

في سياق متصل، تستضيف مدينة إسطنبول غداً الخميس، جولة ثانية من المحادثات بين وفدين من الولايات المتحدة وروسيا، في إطار مساع دبلوماسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

على صعيد آخر، أفادت جماعة الحوثي في اليمن بارتفاع حصيلة الشهداء إلى ستة، منهم أربعة أطفال وامرأتان، إضافة إلى إصابة ستة عشر شخصاً في حصيلة غير نهائية، جراء استهداف طيران العدوان الأمريكي حياً سكنياً في الحديدة.

في شأن متصل، أمهلت قاضية الهجرة المساعدة غامي كومانز، الحكومة الأمريكية يوماً واحداً لتقديم أدلة على وجوب ترحيل الناشط الفلسطيني المعتقل محمود خليل. وقالت كومانز: "إذا كان نقله غير مسوغ فسأنهي هذه القضية يوم الجمعة".

ختاماً، أعلنت الهند دخول مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين حيز التنفيذ، اعتباراً من الثامن من أبريل/نيسان الجاري، بحسب إعلام محلي.