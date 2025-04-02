سياسة
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الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الشرقي ويكثّف المناورات حول تايوان
أعلن الجيش الصيني اليوم الأربعاء، عن تنفيذ تدريبات عسكرية شملت إطلاق نيران حية بعيدة المدى في بحر الصين الشرقي، تضمنت محاكاة ضربات دقيقة لموانٍ رئيسية ومنشآت طاقة.
الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الشرقي ويكثّف المناورات حول تايوان
الجيش الصيني يجري تدريبات نارية في بحر الصين الشرقي ويكثف المناورات حول تايوان / DPA
2 أبريل 2025

ووفقاً لما أكده المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش، شي يي، فإن التدريبات "حققت النتائج المرجوة".  

وبالتزامن مع هذه التحركات، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت خلال آخر 24 ساعة تحركات مكثفة للقوات الصينية، شملت 76 طائرة عسكرية و15 سفينة حربية في محيط الجزيرة.  

ولليوم الثاني تواصل بكين المناورات العسكرية حول تايوان، ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش، أن القوات المسلحة الصينية بدأت اليوم جولة جديدة من تدريبات تحت الاسم الرمزي "رعد المضيق 2025A" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان.

وأضافت الوكالة الصينية أن هذه المناورات، التي حملت اسماً مختلفاً عن تلك التي أُجريت أمس الثلاثاء، تركز على تحديد هوية الأهداف والتحقق منها وقدرات التحذير والطرد والإبعاد والاحتجاز.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد اللجوء إلى القوة لإخضاعها لسيادتها، في حين يرفض معظم سكان الجزيرة، البالغ عددهم 23 مليون نسمة، المطالب الصينية، ويتمسكون بوضعها الديمقراطي المستقل بحكم الأمر الواقع.  

وقد شهدت السنوات الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في النشاط العسكري الصيني حول تايوان، إذ انتقلت بكين من إرسال طائرات استطلاع ومقاتلات فردية إلى تسيير أسراب من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة، إلى جانب القطع البحرية.

ويعود تاريخ التوترات إلى انفصال الصين وتايوان عقب الحرب الأهلية قبل 76 عاماً، لكن العلاقات ازدادت توتراً منذ عام 2016 عندما قطعت بكين قنوات الاتصال الرسمية مع تايبيه.

مصدر:TRT Arabi
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