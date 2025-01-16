رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني، ومؤكداً استمرار بلاده في دعم غزة لإرساء الاستقرار فيها. استشهد ثلاثون فلسطينياً وأصيب آخرون، بينهم أطفال، جراء غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار المقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل. أعلنت الخطوط الجوية التركية الأربعاء، عن إطلاق رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق مجدداً، في الثالث والعشرين من يناير، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.