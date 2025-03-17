سياسة
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أوكرانيا تطالب روسيا بقبول المقترح الأمريكي.. وبريطانيا: 30 بلداً مستعدة لإرسال جنود لضمان وقف النار
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الاثنين، إنه يجب على روسيا قبول المقترح الأمريكي بشأن هدنة لمدة 30 يوماً، من دون أي شرط.
أوكرانيا تطالب روسيا بقبول المقترح الأمريكي.. وبريطانيا: 30 بلداً مستعدة لإرسال جنود لضمان وقف النار
القوات الأوكرانية تشن ضربات ضد الجيش الروسي عند خط المواجهة بالقرب من بلدة "تشاسيف يار" في منطقة دونيتسك / REUTERS
17 مارس 2025

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المنعقد، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلع سيبيها نظراءه الأوروبيين على نتائج الاجتماع الأوكراني-الأمريكي الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ولفت سيبيها إلى أن "الفرصة" قد برزت لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً: "تحدثنا عن هذه القضية تحديداً مع زملائنا الأمريكيين في المملكة العربية السعودية لمدة ثماني ساعات".

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن الجانب الأمريكي عرض وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، وأن كييف وافقت على المقترح، وتابع قائلاً: "أوكرانيا وافقت على المقترح الأمريكي من دون شروط، وعلى روسيا أيضاً أن تقبله من دون شروط".

والثلاثاء الماضي، شهدت مدينة جدة السعودية انطلاق محادثات أمريكية-أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وعقبها أعلن الإعلام السعودي الرسمي موافقة أوكرانيا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مع روسيا يستمر لمدة شهر.

“التحالف الطوعي للدول”

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين أن "عدداً كبيراً" من البلدان أعرب عن استعداده لإرسال قوّات بغية ضمان وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، في سياق "التحالف الطوعي للدول" الذي تسعى باريس ولندن إلى تشكيله.

وبعد يومين من انعقاد مؤتمر افتراضي للبلدان الداعمة لكييف بمبادرة من الحكومة البريطانية، قال ناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر "نتوقّع مشاركة أكثر من 30 بلداً" في هذا التحالف مع "عدد كبير من الدول التي ستوفّر جنوداً وعدد أكبر سيقدّم إسهامات أخرى".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، لبحث مستجدات المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي أعقاب انطلاق المفاوضات بين روسيا وإدارة دونالد ترمب للتوصّل سريعاً إلى وقف لإطلاق النار، يسعى كير ستارمر وإيمانويل ماكرون إلى تشكيل هذا التحالف الذي يهدف إلى ثني موسكو عن انتهاك هدنة محتملة.

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.

مصدر:TRT Arabi
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