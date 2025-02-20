الحرب على غزة
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إصابة مستوطنة إسرائيلية بعملية طعن في القدس
أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
إصابة مستوطنة إسرائيلية بعملية طعن في القدس
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعلن استمرار عمليات البحث عن منفذ الطعن في البلدة القديمة بالقدس/ صورة: وسائل إعلام عبرية (Others)
20 فبراير 2025

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن أجهزة الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، دون تفاصيل إضافية.

من جهتها، أفادت منصات محلية بأن فرقاً كبيرة من الإسعاف وشرطة الاحتلال هرعت إلى المكان بعد إصابة المستوطنة ببلطة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة للقدس.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفاً و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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