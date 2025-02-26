سياسة
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مساعٍ روسية لإعادة 17 طفلاً ولمّ شمل 10 آخرين مع أسرهم بأوكرانيا
قالت ماريا لفوفا-بيلوفا، مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الطفل لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، إن موسكو تعمل على إعادة 16 طفلاً إلى روسيا من أوكرانيا وتخطط للم شمل 10 أطفال أوكرانيين مع أسرهم.
مساعٍ روسية لإعادة 17 طفلاً ولمّ شمل 10 آخرين مع أسرهم بأوكرانيا
أطفال يحضرون الفصول الدراسية في مدرسة تحت الأرض جنوب أوكرانيا / صورة: AFP (AFP)
26 فبراير 2025

وصرحت لفوفا-بيلوفا في مقابلة مع الوكالة قائلة "لدينا تفويض رسمي رئاسي واضح بأن نعمل فقط مع الممثلين القانونيين كاملي الأهلية، أي الأقارب والآباء الذين لديهم سلطة قانونية ويمكنهم رعاية أطفالهم".

وأضافت أنه من خلال هذه القنوات، جرى في الوقت الحالي لم شمل 95 طفلاً مع أقاربهم في أوكرانيا، وعاد 17 طفلاً إلى روسيا.

وأجرت موسكو وكييف عدة عمليات تبادل للأطفال من أجل لم شملهم مع عائلاتهم منذ الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ووفق بيانات وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية، أعادت كييف 1277 طفلاً حتى الآن، بما في ذلك من خلال وكالات غير حكومية ومبادرات مستقلة. وتقول أوكرانيا إن أكثر من 19500 طفل نُقلوا إلى روسيا أو إلى أراض تحتلها خلال الحرب من دون موافقة أسرهم أو الأوصياء عليهم، وتصف عمليات الاختطاف هذه بأنها جريمة حرب وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للأمم المتحدة.

وفي مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق لفوفا-بيلوفا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق باختطاف الأطفال الأوكرانيين. ونددت روسيا بتلك الخطوة ووصفتها بأنها "شائنة وغير مقبولة".

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