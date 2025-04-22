جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمّرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10683 دبابة، منها 4 دبابات أمس الاثنين، و22296 مركبة قتالية مدرعة، و26689 نظام مدفعية، و1367 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1140 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه جرى أيضاً تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و33388 طائرة مسيّرة، و3148 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و45458 من المركبات وخزانات الوقود، و3859 من وحدات المعدّات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



