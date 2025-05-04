الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
اعتقالات واحتجاز صحفيين وتخريب للممتلكات.. الاحتلال يصعّد بالضفة والمستوطنون يعتدون على مدنيين
اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس السبت، عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت أربعة فلسطينيين، فيما واصل مستوطنون اعتداءاتهم على مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة، بما في ذلك احتجاز ثلاثة صحفيين وناشط ميداني لفترة وجيزة.
اعتقالات واحتجاز صحفيين وتخريب للممتلكات.. الاحتلال يصعّد بالضفة والمستوطنون يعتدون على مدنيين
فلسطينيون يجمعون أغراضهم بعد إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها في طولكرم / AA
4 مايو 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" بأن الجيش اعتقل أربعة شبان من مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقي المدينة، شمالي الضفة، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية في طولكرم ومخيميها لليوم السابع والتسعين، تخللتها تحركات لآليات عسكرية وفرق مشاة منذ ساعات صباح السبت.

وأُصيبت ثلاث نساء وطفلة فلسطينية صباح الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهن بالضرب خلال اقتحام مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أكدت نقل المصابات إلى المستشفى.

وفي محافظة نابلس، صادرت قوات الاحتلال معدات وآليات كانت تُستخدم في تأهيل طريق يربط بين قريتي عصيرة القبلية وأماتين، جنوب المدينة، دون الكشف عن أسباب المصادرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين استخدم خلالها الجيش القنابل الغازية والرصاص، دون تسجيل إصابات.

وفي بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وسط إطلاق قنابل الصوت، واحتجزت عدداً من الشبان دون تحديد عددهم. كما داهمت بلدة سلواد شرق رام الله دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات إضافية.

وفي قرية المغيّر شمال رام الله، اعترض مستوطنون طريق ثلاثة صحفيين وناشط فلسطيني واحتجزوهم مؤقتاً في أثناء توثيقهم هدم مستوطنين خياماً في المنطقة. والصحفيون هم محمد تركمان، وكريم خمايسة، وأحمد الخطيب.

أما في جنوب الضفة، فقد جدد مستوطنون اعتداءاتهم على التجمعات الفلسطينية في مسافر يطا جنوب الخليل، وشملت الاعتداءات إطلاق أغنامهم في حقول الفلسطينيين وإتلاف محاصيل زراعية، إضافة إلى اقتحام تجمع شعب البطن والتنقل بين خيام وكهوف الأهالي.

ويأتي تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، حسب مصادر فلسطينية.

وفي الضفة، أفضت هذه الاعتداءات إلى استشهاد أكثر من 960 شخصاً، وإصابة نحو 7 آلاف، وتسجيل أكثر من 16400 حالة اعتقال، فضلاً عن تهجير أكثر من 41 ألف شخص وتدمير مئات المنازل، في ظل دعم أمريكي متواصل لإسرائيل.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us