وقال البيان تعقيباً على العملية البرية الواسعة التي شنتها إسرائيل تحت اسم "عربات جدعون" في غزة: "إن توسيع إسرائيل هجماتها في قطاع غزة في الوقت الذي تستمر المفاوضات يقوّض كل الجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار".

وأضاف: "هذا الوضع يُظهر مرة أخرى أن إسرائيل لا تنوي التوصل إلى سلام دائم".

وجددت الخارجية التركية دعوتها إلى "وقف العمليات العسكرية فوراً" في مختلف أنحاء غزة، و"السماح بدخول المساعدات الإنسانية"، و"وقف إطلاق النار في أقرب وقت".

وأكد البيان أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فعالة وحاسمة ضد إسرائيل من أجل إرساء الأمن والسلم الإقليميين.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى التحرك وفقاً لالتزاماته القانونية والإنسانية.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجوم بري في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء عملية "عربات جدعون"، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.



