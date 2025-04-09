سياسة
1 دقيقة قراءة
متّهماً الصين باستخدامها للتجسس.. وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بالسيطرة على قناة بنما
أكّد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ستستعيد" قناة بنما من النفوذ الصيني، ولن تسمح باستخدامها "لأغراض التجسس".
متّهماً الصين باستخدامها للتجسس.. وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بالسيطرة على قناة بنما
وزير الدفاع الأمريكي على رصيف تم تطويره بمساعدة الولايات المتحدة في بنما سيتي / Reuters
9 أبريل 2025

وتعهّد هيغسيث، خلال زيارة إلى بنما، بتعزيز التعاون الأمني مع قوات بنما الأمنية، مشدّداً على أن الصين لن يُسمح لها "باستخدام القناة كسلاح من خلال استغلال العلاقات التجارية للشركات الصينية لأغراض التجسس"، وفق تعبيره.

وأضاف: "سنستردّ قناة بنما معاً من النفوذ الصيني".

يشار إلى أن أكثر من 40% من حركة الشحن الأمريكية، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 270 مليار دولار، تمرّ سنوياً عبر قناة بنما، مما يمثل أكثر من ثلثي السفن التي تمرّ يومياً عبر ثاني أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلبت خيارات من الجيش الأمريكي لضمان الوصول إلى القناة التي سُلِّمت إلى بنما في عام 1999.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us