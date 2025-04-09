وتعهّد هيغسيث، خلال زيارة إلى بنما، بتعزيز التعاون الأمني مع قوات بنما الأمنية، مشدّداً على أن الصين لن يُسمح لها "باستخدام القناة كسلاح من خلال استغلال العلاقات التجارية للشركات الصينية لأغراض التجسس"، وفق تعبيره.

وأضاف: "سنستردّ قناة بنما معاً من النفوذ الصيني".

يشار إلى أن أكثر من 40% من حركة الشحن الأمريكية، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 270 مليار دولار، تمرّ سنوياً عبر قناة بنما، مما يمثل أكثر من ثلثي السفن التي تمرّ يومياً عبر ثاني أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلبت خيارات من الجيش الأمريكي لضمان الوصول إلى القناة التي سُلِّمت إلى بنما في عام 1999.