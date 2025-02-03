ووصل نتنياهو الأحد، إلى العاصمة الأمريكية، حيث سيصبح أول زعيم أجنبي يستقبله ترمب منذ تنصيبه، في ما يشكّل رمزاً للتحالف بين البلدين.

وتتزامن هذه الزيارة مع الاستئناف المزمع هذا الأسبوع للمفاوضات التي تجري من خلال وسطاء بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، التي يُفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح آخر المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يُجري نتنياهو محادثات الاثنين، في واشنطن مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، الذي سيتحدث في وقت لاحق من الأسبوع مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين كبار يؤدون دور الوساطة إلى جانب الولايات المتحدة.

وسيبحث نتنياهو الثلاثاء، مع ترمب "الانتصار على حماس، وعودة جميع رهائننا ومحاربة المحور الإيراني بكل أبعاده"، حسب ما قال قبل سفره إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترمب مساء الأحد، وجود "تقدم" في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل وعدد من الدول الأخرى.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.