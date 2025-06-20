وقال الحاكم المحلي لمدينة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، عبر تليغرام اليوم الجمعة: "رغم العمل النشط لقوات الدفاع الجوي، تضررت بنية تحتية مدنية، بما في ذلك المباني السكنية ومؤسسة للتعليم العالي وخط أنابيب غاز وسيارات خاصة".

وأسفر الهجوم على أوديسا، عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين، وفق ما أفاد ممثلو الادعاء والسلطات المحلية.

وأعلنت خدمة الطوارئ المحلية أن طائرات مسيرة روسية شنت خلال الهجوم ما لا يقل عن 10 غارات على مبان سكنية، ما تسبب في اندلاع حرائق هائلة.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن روسيا أطلقت 86 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل.

وأشار الجيش إلى أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت 34 طائرة مسيرة، بينما فقد أثر 36 طائرة مسيرة أخرى.

ومع ذلك، ذكر الجيش أن الطائرات المسيرة أصابت ثمانية مواقع.

بدورها أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية (أوكراليزنيتسيا) أن محطة أوديسا للسكك الحديدية تضررت في أثناء الهجوم، إذ طال الدمار أسلاك الكهرباء والقضبان.

وقال مسؤولون في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، إن طائرات مسيرة روسية هاجمت المدينة خلال الليل، ما ألحق أضراراً بعدد من المنازل الخاصة ومتعددة الطوابق.

روسيا تتصدّى للهجوم

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن منظومات الدفاع الجوي لديها تمكنت من اعتراض وتدمير 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها أسقطت 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و17 في مقاطعة كورسك، و13 في مقاطعة سمولينسك، و7 في مقاطعة فولغوغراد، و6 في مقاطعة أوريول، و5 في مقاطعة روستوف، و5 أيضاً في القرم، بالإضافة إلى 3 طائرات في كل من مقاطعتي بيلغورود وأستراخان، واثنتين في مقاطعة ريازان، وطائرة واحدة في مقاطعة موسكو.

من جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.