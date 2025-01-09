سياسة
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بعضهم هاجر من اليمن.. جيش الاحتلال يجنّد يهوداً يمنيين لمواجهة الحوثيين
جندت الاستخبارات الإسرائيلية عشرات اليهود من الأصول اليمنية للتعامل مع ما وصفتها بتهديدات جماعة الحوثيين، حسب ما كشفته قناة "كان" العبرية.
بعضهم هاجر من اليمن.. جيش الاحتلال يجنّد يهوداً يمنيين لمواجهة الحوثيين
جيش الاحتلال يجند يهوداً يمنيين لمواجهة الحوثيين / صورة: Reuters (Reuters)
9 يناير 2025

وأوضحت القناة العبرية أن من جرى تجنيدهم يفهمون اللغة العربية باللهجة اليمنية، ومنهم من هاجر من اليمن، وبعضهم نشأ في بيت ناطق باللغة العربية باللهجة اليمنية.

وأشارت القناة إلى أنهم سيخدمون في شعبة أمان الاستخباراتية، عبر جمع المعلومات وفهم الثقافة اليمنية.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلَّفت نحو 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تَعدّ كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

كما تشن "الحوثي" ما بين الحين والآخر، هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

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