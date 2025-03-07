جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال اجتماع زعماء الدول ذات التفكير المماثل الذي نظمه الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت.

وقال أردوغان: "متمسكون بهدفنا المتمثل بالعضوية الكاملة، ونتطلع لتبني الاتحاد الأوروبي مواقف استراتيجية ذات رؤية وإحياء مفاوضات العضوية".

وشدّد على أن التخطيط مع تركيا بشأن الأمن الأوروبي سيصب في المصلحة المشتركة للجانبين.

وبشأن الحرب الروسية-الأوكرانية، أكّد ضرورة وجود أرضية دبلوماسية متينة تضم كلا طرفي الحرب من أجل سلام عادل ودائم ومشرف.

وأعرب عن دعم تركيا لفكرة وقف الهجمات جواً وبحراً لبناء الثقة بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق وقف إطلاق نار بأسرع وقف ممكن.

وأضاف: "من المهم أن نكون جزءاً من آليات مثل آلية السلام الأوروبية الهادفة إلى إعادة إعمار أوكرانيا ومساعدتها على النهوض".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.