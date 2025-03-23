لبنان
2 دقيقة قراءة
إصابات بغارات إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا جنوب لبنان
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، بوقوع إصابات جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
إصابات بغارات إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا جنوب لبنان
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان / Reuters
23 مارس 2025

وذكرت الوكالة أن "طائرة مسيرة إسرائيلية شنت عدوانا جويا صباح اليوم، حيث قصفت سيارة بصاروخ موجه في بلدة عيتا الشعب، ما أسفر عن إصابات، دون توضيح مزيد من التفاصيل".

وأفادت الوكالة أن "مقهى في منطقة المطل في بلدة عيتا الشعب في النبطية تعرض لاستهداف مباشر بقصف مدفعي إسرائيلي بعد منتصف الليل، مما ألحق به أضرارا كبيرة".

وفي خبر آخر، أفادت الوكالة بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة بعلبك شرق لبنان على علو متوسط"، كما تم رصد تحليق للطيران الإسرائيلي فوق مدينة الهرمل في شرق لبنان.

وفي وقت لاحق، أشارت الوكالة إلى "تحليق طائرة مسيرة معادية على علو منخفض فوق مدينة صور وبلدات القضاء في جنوب لبنان، وصولاً إلى ضفاف نهر الليطاني ومنطقة القاسمية".

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدا في الهجمات الإسرائيلية، وذلك بعد تعرض إحدى مستوطنات إسرائيل في الشمال يوم السبت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي اللبنانية، وهو ما نفى "حزب الله" علاقته به.

ووفقا لمصادر رسمية لبنانية، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم السبت إلى 6 قتلى و31 مصابًا.

وبتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، شن جيش الإحتلال موجتين واسعتيْن من الغارات الجوية على لبنان صباحًا ومساءً. وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن جيش الإحتلال عن اعتراض ثلاثة صواريخ قالت إنها أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة المطلة، ليشن على إثر ذلك غارات جوية مكثفة على عدة مناطق في لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

من جانبه، نفى "حزب الله" في بيان له أي علاقة بإطلاق هذه الصواريخ، فيما حذر المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم الرئيس ميشال عون، رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري، من محاولات جر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنانتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما خلّف أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1263 خرقا له، ما خلّف 100 قتيل و331 جريحا على الأقل، حسب البيانات الرسمية اللبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة. كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us