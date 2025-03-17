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سوريا ولبنان يتفقان على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بينهما
أعلنت وزارة الدفاع السورية، الاثنين، اتفاقها مع نظيرتها في لبنان على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع.
سوريا ولبنان يتفقان على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بينهما
سوريا ولبنان يتفقان على وقف إطلاق النار بالحدود وتعزيز التنسيق والتعاون / AP
17 مارس 2025

ويأتي بيان الدفاع السورية، بعد اتفاق وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء في بروكسل، الاثنين، على متابعة الاتصالات "بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع على الحدود".

وتحدث المكتب الإعلامي بالوزارة، عن "اتفاق بين وزارة الدفاع السورية ونظيرتها اللبنانية ينص على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين"، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الأحد، اتهمت الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وقالت إنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من مليشيا حزب الله".

من جانبه، قال الجيش اللبناني، الاثنين في بيان، إن "منطقة حوش السيد علي - الهرمل تعرضت لقصف مركز من الجانب السوري. وردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران".

وأوضح أن "الاتصالات تستمر بين قيادة الجيش والسلطات السورية لاستعادة الهدوء وضبط الوضع في المنطقة الحدودية".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش اللبناني إجراءه اتصالات مع السلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية، وأنه سلّم 3 جثامين إلى دمشق.

وتسعى الإدارة السورية لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.

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