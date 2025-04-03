عشرات الشهداء بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من غزة.. وتحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع الصحي

استشهد 44 فلسطينياً وأصيب عشرات، الخميس بغارات إسرائيلية استهدفت منازل وخياماً تؤوي نازحين بمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي أحدث الغارات استشهد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بأن "15 شهيداً وصلوا إلى مستشفى المعمداني شمال غزة جراء استهداف إسرائيلي لمربع سكني كامل في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق المدينة وما زال عدد عالقاً تحت الأنقاض".

كما وصل 20 شهيداً فلسطينياً على الأقل إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف إسرائيل منازل مأهولة بشارع اليرموك وحي الشجاعية بمدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع قتل 24 فلسطينياً على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخياماً تؤوي نازحين.

واستشهد 12 شخصاً من عائلة شراب بقصف إسرائيلي على 3 منازل للعائلة بمنطقة الضابطة الجمركية شرقي خان يونس، وحي المنارة جنوب شرقي خان يونس.

واستشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في خان يونس بمنطقتي المواصي (غرب) ومعن وعبسان (جنوب شرق).

وفي خان يونس أيضاً، استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في قيزان رشوان والكتيبة بخان يونس.

في السياق نفسه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة التهجير القسري بحق آلاف المدنيين في قطاع غزة، بعد أن أجبر، اليوم الخميس، سكان مناطق جديدة في مدينة غزة على النزوح إلى أماكن أخرى.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي السكان الموجودين في حي الشجاعية، وأحياء الجديدة والتركمان والزيتون الشرقي، إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى ما وصفه بـ"مراكز الإيواء المعروفة" غرب المدينة.

وأضافت الوكالة أن العائلات النازحة تواجه صعوبات بالغة في تأمين احتياجاتها، ولا سيما في ما يخص نقل كبار السن والمرضى، في وقت يفرض فيه الاحتلال حظراً على استخدام المركبات، ما يزيد من معاناة المدنيين.

“الصحة الفلسطينية” تحذر من تداعيات الوضع الكارثي

من جهتها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي بقطاع غزة مع استمرار وتصاعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والحصار المشدد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق".

وأضافت أن "المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توافر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن".

وأردفت: "تفاقمت أزمة الغذاء والمجاعة، إذ يعاني المرضى والمواطنون نقصاً حاداً في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، ما يزيد من حجم الكارثة الصحية والإنسانية".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية بسرعة التحرك والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل فوري وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من دون تأخير، والعمل الفوري لإدخال مساعدات غذائية عاجلة لإنقاذ المرضى والأطفال والمحتاجين".

كما ناشدت "بتوفير فرق طبية دولية لدعم الطواقم الطبية المنهكة في المستشفيات التي تعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية، والعمل على تأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو في الخارج".

وتابعت: "القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس يواجه تحديات مالية خطيرة نتيجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة (للسلطة الفلسطينية)".

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أم من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

والأحد، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.​

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​