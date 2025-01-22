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ارتفاع عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس إلى 28.. والرياح القوية توسّع نطاقها
أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق المستمرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إلى 28. يأتي ذلك فيما تتواصل جهود فرق الإطفاء في مكافحة الحرائق التي عادت للتجدّد على مساحات واسعة، بفعل هبوب الرياح.
ارتفاع عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس إلى 28.. والرياح القوية توسّع نطاقها
حرائق لوس أنجلوس تلتهم مساحة واسعة من الأراضي. / صورة: AFP (AFP) / Others
22 يناير 2025

وأفاد مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بارتفاع حصيلة قتلى الحرائق من 25 إلى 28.

وذكرت تقارير صحفية أمريكية أن جهود مكافحة الحرائق المندلعة في المدينة منذ 16 يوماً ما زالت مستمرة.

وحسب بيانات إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، فقد جرت السيطرة على 65% من الحرائق التي اندلعت في منطقة باليساديس، وأوضحت أن الحرائق التهمت مساحة تقدر بنحو 24 ألف فدان في باليساديس.

ووفقاً للبيانات نفسها، فقد تم إخماد 89% من حرائق منطقة إيتون التي امتدت إلى 1200 هكتار.

وتسبب حريق منطقة ليلك الذي اندلع أمس الثلاثاء بسبب الرياح القوية في مدينة سان دييغو جنوب كاليفورنيا في إجلاء نحو 85 شخصاً.

كما تسبب هبوب رياح سانتا آنا القوية في اندلاع "حريق كلاي"، مساء أمس الثلاثاء، في وادي جوروبا في مقاطعة ريفرسايد، شرق مقاطعة لوس أنجلوس، وفقاً لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وبلغت مساحة الحريق، الذي تكافح فرق الإطفاء لإخماده حتى الآن، 38 فداناً وتركز في قاع نهر سانتا آنا بالقرب من شارع فان بورين، كما أنه بالقرب من الضواحي السكنية، ومطار ريفرسايد.

وصدرت تحذيرات بالإخلاء في عدة مناطق قريبة من الحريق، رغم عدم إصدار أوامر إخلاء إلزامية حتى الآن، بسبب الانتشار البطيء للنيران.

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