وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن واشنطن بعثت برسائل مباشرة إلى باريس ولندن تتضمن تهديدات واضحة في حال قررتا الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال المؤتمر، الذي دعت إليه السعودية وفرنسا لإحياء مسار حل الدولتين.

ويأتي التحرك الأمريكي عقب تصريحات فرنسية وبريطانية ألمحت إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح، خلال زيارته إلى سنغافورة، بأن الاعتراف بدولة فلسطين "واجب أخلاقي وضرورة سياسية"، مشدداً على ضرورة توفر شروط من بينها اعتراف فلسطين بإسرائيل، نزع سلاح حركة حماس، واستبعادها من الحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى.

وفي وقت سابق، أعلن ماكرون عن تنظيم مؤتمر حول غزة بالتعاون مع السعودية، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران، بهدف إعطاء دفعة جديدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما كشف تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن محاولات داخل حزب العمال البريطاني لدفع زعيم الحزب كير ستارمر لدعم المبادرة الفرنسية.

وتشهد الساحة الدولية تحركات متسارعة لدعم الاعتراف بفلسطين، فقد أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا في 22 مايو/أيار الماضي، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين اعتباراً من 28 من الشهر نفسه.

كما دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، في بيان مشترك، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحتى الآن، اعترفت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، من بينها السويد وبولندا ورومانيا والمجر، في حين تحظى فلسطين بوضع "دولة غير عضو" مراقبة في الأمم المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد وإصابة أكثر من 179 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

كما صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 973 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألف شخص، حسب مصادر فلسطينية.