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جنبلاط: نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني واستخدام الدروز "إسفيناً" لتقسيم سوريا
حذّر الزعيم الدرزي، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، اليوم الأحد، من الاختراق الفكري الصهيوني لأبناء الطائفة الدرزية واستخدام بعضهم "إسفيناً" لتقسيم سوريا تحت شعار "تحالف الأقليات".
جنبلاط: نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني واستخدام الدروز "إسفيناً" لتقسيم سوريا
جنبلاط يحذر من استخدام الدروز "إسفينا" لتقسيم سوريا / AFP
16 مارس 2025

كلام جنبلاط جاء في خطاب من قصره في بلدته المختارة بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، بحضور تجمع كبير من مناصريه الدروز، بمناسبة ذكرى اغتيال النظام السوري البائد لوالده مؤسس الحزب كمال جنبلاط في 16 مارس/آذار 1977.

وفي حديثه، ركز على مخاطبة الدروز بـ"بني معروف"، وقال: "حافظوا على هويتكم العربية وتراثكم الإسلامي".

وأضاف جنبلاط: "إلى بني معروف، حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا وفي مقدمهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط (والده)".

وعلّق على زيارة شخصيات درزية إلى إسرائيل هذا الأسبوع، مؤكداً أن "الزيارات ذات الطابع الديني أو غير الديني لا تلغي حقيقة احتلال الأرض". وقال جنبلاط: "نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني (...) واستخدام بعض الدروز إسفيناً لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات.

من جهة ثانية، أكد "التمسك بإعادة بناء العلاقات اللبنانية-السورية على قواعد جديدة بعيداً عن التجارب السابقة وترسيم الحدود براً وبحراً".

كما أكد "التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حل الدولتين وتأكيد حق العودة واحترام القرارات الدولية والتمسك باتفاق وقف النار بغزة".

وشدد على "التمسك بهوية لبنان العربية وضرورة تحرير الجنوب وإعماره والمناطق الأخرى المتضررة من العدوان الإسرائيلي وفق آلية موثوقة عربياً ودولياً".

وأعلن إلغاء تنظيم هذا التجمع السنوي بذكرى اغتيال والده بعدما حلّت "عدالة التاريخ واعتقلت السلطات السورية المسؤول عن الجريمة في زمن نظام البعث إبراهيم حويجة”.

مصدر:TRT Arabi
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