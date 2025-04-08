وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينية بالرصاص قرب قرية حارس في شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما ادعت إسرائيل "تحييد" شخص ألقى حجارة وحاول "طعن" جنود في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها بـ"استشهاد المواطنة أمانة إبراهيم محمد يعقوب (30 عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت" جنوب مدينة نابلس، وهي أم لثلاثة أولاد، ومحامية تتحدر من قرية بديا القريبة من مكان قتلها.

كما استشهد المسن الفلسطيني غازي بدر مناصرة (70 عاماً)، الثلاثاء، إثر الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال أثناء قيامهم بهدم منزل في بلدة وادي فوكين غرب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابته بجلطة ليتم الإعلان عن استشهاده لاحقاً.

في سياق متصل، أُصيب 26 طالباً فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال جامعة أبو ديس في القدس المحتلة؛ لتفريق مظاهرة مندِّدة بالحرب على غزة.

كما أُصيب 4 فلسطينيين بالرصاص، واعتُقل أربعة آخرون، الثلاثاء، خلال عمليات اقتحام وهدم نفَّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي ووسط الضفة الغربية المحتلة، ضمن تصعيد مستمر منذ أسابيع وتدهور الوضع الإنساني والأمني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن جيش الاحتلال انتشر في حي الهدف بمدينة جنين (شمال)، ونشر فرقاً راجلة داهمت عدداً من المنازل، وأطلقت الرصاص عشوائياً على المواطنين. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن فلسطينياً أُصيب برصاص جيش الاحتلال، جرى نقله إلى المستشفى، دون أن تذكر طبيعة إصابته.

وفي مدينة جنين، قالت الوكالة إن جيش الاحتلال فجَّر منزلاً في مخيمها الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ عدة أسابيع.

واقتحم جيش الاحتلال مدينة قلقيلية (شمال) من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، حيث داهم عدداً من الأحياء دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، للمرة الرابعة خلال اليوم، حيث داهم منزلاً شرقي المدينة وأجبر أصحابه على إخلائه.

وأسفرت الاقتحامات عن اعتقال 4 مواطنين، أحدهم بعد إصابته بالرصاص في السوق الشرقية، كما اندلع حريقان في منزلين بشارع الشويترة عقب إطلاق القنابل تجاههما. وقالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وأمطروها بالرصاص.

ووسط الضفة، أُصيب فلسطينيان برصاص إسرائيلي خلال مواجهات جرت في قرية شُقبا قرب مدينة رام الله، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وذكرت وكالة وفا الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية وداهم أحد المنازل، وتمركز القنَّاصة على سطحه، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشابين.

في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منازل في مدينتي الخليل وسلفيت، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية كافة، والتي كان آخرها في قرية بديا، حيث أضرموا النار في قاعة حفلات فلسطينية، وخطوا عبارات عنصرية على جدران المنازل.

دعوات إسرائيلية إلى ذبح قرابين في الأقصى

قالت محافظة القدس الفلسطينية، الثلاثاء، إن دعوات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة إلى ذبح قرابين في المسجد الأقصى الأسبوع المقبل، "تطور خطير"، محذَّرةً من "اعتداء خطير على الوضع التاريخي والقانوني القائم" للمسجد.

وقالت المحافظة في بيان: "الدعوات لمحاولات ذبح ما يُسمى "قربان الفصح العبري" داخل المسجد الأقصى المبارك ومحيطه (...) تصعيد خطير يأتي في سياق المحاولات الحثيثة والمحمومة لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت أن "ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل التابعة للجماعات المتطرفة بما فيها جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة (...)، يتزامن مع صور واستعراضات مُهدِّدة نشرتها شخصيات بارزة في هذه الجماعات الاستيطانية، بدعم وتحريض مباشر من وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال، على رأسهم وزير الأمن القومي (المتطرف إيتمار بن غفير)".

ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي، دعت جمعيات استيطانية إلى إدخال القرابين إلى المسجد الأقصى وذبحها داخله، بزعم أنه مكان "الهيكل" المزعوم. ويبدأ عيد الفصح اليهودي في 12 أبريل/نيسان الجاري، وينتهي في 20 من الشهر نفسه.



وعدَّت محافظة القدس تلك الدعوات "استفزازاً وانتهاكاً صارخاً لمشاعر المسلمين، واعتداءً سافراً على حقوقهم الدينية في واحد من أقدس مقدساتهم". وحذرت من "أن هذا السعي المحموم لتنفيذ طقوس توراتية داخل المسجد الأقصى، يُعدّ اعتداءً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم".

والوضع القائم في المسجد الأقصى هو الذي ساد قبل احتلال إسرائيل مدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد. لكن في 2003 غيَّرت إسرائيل هذا الوضع بالسماح لمستوطنين باقتحام الأقصى، من دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.

والأربعاء، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وسط حراسة مشددة.

ويتواصل العدوان على مدينة جنين ومخيمها منذ 78 يوماً، ما أسفر عن استشهاد 36 فلسطينياً وإصابة عشرات، إضافةً إلى عشرات الاعتقالات وهدم مئات المنازل، ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الثاني 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.